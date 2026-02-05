Shell Karında Düşüş: 2025 Kârı 18,5 Milyar Dolar

İNGİLTERE MERKEZLİ ŞİRKETTEN DÜŞEN KÂR AÇIKLAMASI

İngiltere merkezli enerji şirketi Shell, 2025 yılı itibarıyla net kârını yıllık bazda yüzde 22 oranında düşüşle 18,5 milyar dolar olarak bildirdi. Şirketin yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği kâr ise 3,3 milyar dolar oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11’lik bir azalma gösterirken piyasa beklentisi olan 3,5 milyar doların da altında kalmış durumda. Düşük petrol fiyatlarının, bu dönemdeki kârın azalmasında etkili olduğu kaydedildi.

KÂR DÜŞÜŞÜ DEVAM EDİYOR

Shell, 2025 yılı için toplam net kârını 18,5 milyar dolar olarak açıkladı ve bu, bir önceki yıl ile kıyaslandığında yüzde 22’lik bir azalma anlamına geliyor. Şirket ayrıca, hisse geri alım programına devam ederek 2026 yılının ilk çeyreği için 3,5 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programı duyurdu.

GÜÇLÜ PERFORMANS VURGUSU

Shell CEO’su Wael Sawan, sonuçlar hakkında yaptığı açıklamada, 2025 yılında şirketin genelinde güçlü bir operasyonel ve finansal performans sergilendiğini belirtti. Sawan, aynı zamanda ivmenin hızlandığı bir yıl olduğunun altını çizdi. 2022 yılından bu yana 5 milyar dolarlık maliyet tasarrufu sağladıklarını ifade eden Sawan, “Dördüncü çeyrekte, makroekonomik koşulların zayıflamasına ve kazançların düşmesine rağmen nakit akışı sağlam kaldı ve bugün temettüde yüzde 4 artış ve 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı açıklıyoruz. Bu en az 3 milyar dolarlık hisse geri alımının gerçekleştiği 17. çeyrek oldu” dedi.