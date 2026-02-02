Şi Cinping: Yuanı Küresel Rezerv Para Haline Getirmek İstiyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin yuanının uluslararası alanda etkin kullanılan ve rezerv para statüsüne sahip güçlü bir para birimi olması gerektiği çağrısında bulundu. Şi, bu konudaki düşüncelerini Çin Komünist Partisi’nin teorik yayın organı Qiushi dergisinde yayımlanan bir yazıda dile getirdi. Yazısında, Çin’in uluslararası ticaret, yatırım ve döviz piyasalarında yaygın olarak kabul gören bir para birimi oluşturması gerektiğini vurguladı. Bu hedefe ulaşılması için etkin para politikaları yürütebilen güçlü bir merkez bankası, uluslararası alanda rekabet edebilen finansal kurumlar ve uluslararası sermaye çekme kapasitesine sahip finans merkezlerinin gerekliliğine dikkat çekti.

KUZEY GÜNEY İLİŞKİLERİ VE PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİKLER

Bu açıklamalar, küresel piyasalarda belirsizliğin arttığı bir dönemde yapıldı. ABD dolarının değer kaybetmesiyle birlikte merkez bankaları, rezerv kompozisyonlarını yeniden gözden geçirmeye başladı. Ayrıca, Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng de daha önce yaptığı açıklamada, yuanın çok kutuplu bir uluslararası para sisteminde diğer para birimleriyle rekabet edebileceğini belirtmişti.

KÜRESEL REZERVLER ÜZERİNDE YUAN’IN PAYI

Uluslararası Para Fonu (IMF) verileri doğrultusunda, 2025 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla, ABD doları küresel rezervlerin yaklaşık yüzde 57’sini oluşturmakta, euro ise yüzde 20 seviyelerine ulaşmaktadır. Öte yandan, yuanın küresel rezervlerdeki payı ise yalnızca yüzde 1,93 seviyesinde kalmayı sürdürüyor.