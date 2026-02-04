Şi ve Trump Telefonda Görüştü: Kritik Konular Ele Alındı

si-ve-trump-telefonda-gorustu-kritik-konular-ele-alindi

Çin Devlet Başkanı Şi’nin, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi dikkat çekti. Bu görüşme, Şi’nin gün içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı temasların ardından gerçekleşti.

TRUMP: TAYVAN VE ENERJİ KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

ABD Başkanı Trump, sosyal medya üzerinden görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Görüşmenin “harika” geçtiğini belirten Trump, Tayvan, Rusya-Ukrayna savaşı, İran ile mevcut durum ve Çin’in ABD’den doğalgaz ve petrol alımı gibi konuların tartışıldığını ifade etti.

Şİ’DEN RUSYA’YA BİRLİKTE HAREKET ÇAĞRISI

Şi, Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, uluslararası durumun giderek karmaşık bir hal aldığı bu dönemde Rusya’ya sorumlu büyük güçler olarak işbirliği yapma çağrısı yaptı. Çin-Rusya ilişkilerinin gelişimini sürdürmek amacıyla yeni bir yol haritası oluşturmak için hazır olduklarını dile getiren Şi, daha derin stratejik koordinasyon ve proaktif yaklaşım ile ilişkilerin doğru yönde devam etmesi gerektiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise, karmaşıklaşan uluslararası durum karşısında Çin ile çok taraflı platformlarda, özellikle Birleşmiş Milletler (BM), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS çerçevesinde işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mükremin Gezgin Uyuşturucu Davasından Tutuklandı

İstanbul'da gerçekleşen uyuşturucu soruşturması sonucu sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin tutuklanarak hapishaneye sevk edildi.
Gündem

Washington Ve Tahran Müzakereleri İçin Umman’a Gidiyor

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri değişiyor; İstanbul yerine Umman'ın gündeme geldiği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı, henüz kesin bir yer belirlemediklerini ifade etti.
Gündem

Şi Ve Trump Telefonda Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

ABD ve Çin liderleri, kritik bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin detayları henüz açıklanmadı, ancak uluslararası ilişkiler açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Gündem

THY Uçağı Katmandu’da Acil İniş Gerçekleştirdi

Türk Hava Yolları'na ait uçak, sağ motorundaki teknik sorun nedeniyle Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.
Gündem

Kahire’de Erdoğan ve Sisi Ortak Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'de Mısır lideri es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenleyerek ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında önemli mesajlar verdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.