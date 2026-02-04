Şi ve Trump Telefonda Görüştü: Kritik Konular Ele Alındı

Çin Devlet Başkanı Şi’nin, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi dikkat çekti. Bu görüşme, Şi’nin gün içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı temasların ardından gerçekleşti.

TRUMP: TAYVAN VE ENERJİ KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

ABD Başkanı Trump, sosyal medya üzerinden görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Görüşmenin “harika” geçtiğini belirten Trump, Tayvan, Rusya-Ukrayna savaşı, İran ile mevcut durum ve Çin’in ABD’den doğalgaz ve petrol alımı gibi konuların tartışıldığını ifade etti.

Şİ’DEN RUSYA’YA BİRLİKTE HAREKET ÇAĞRISI

Şi, Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, uluslararası durumun giderek karmaşık bir hal aldığı bu dönemde Rusya’ya sorumlu büyük güçler olarak işbirliği yapma çağrısı yaptı. Çin-Rusya ilişkilerinin gelişimini sürdürmek amacıyla yeni bir yol haritası oluşturmak için hazır olduklarını dile getiren Şi, daha derin stratejik koordinasyon ve proaktif yaklaşım ile ilişkilerin doğru yönde devam etmesi gerektiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise, karmaşıklaşan uluslararası durum karşısında Çin ile çok taraflı platformlarda, özellikle Birleşmiş Milletler (BM), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS çerçevesinde işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.