Siber Güvenlik Başkanlığı 275 Sözleşmeli Personel Alımı 2026: Başvuru Şartları ve Tarih

Siber Güvenlik Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 275 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, alımlar kıdemli uzman, uzman ve analist kadrolarında gerçekleştirilecek. Adayların başvuru süreci ve aranan niteliklere ilişkin tüm detaylar ilan metninde yer aldı.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde kıdemli uzman, uzman ve analist unvanlarıyla toplam 275 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan ilan kapsamında, kontenjanların büyük bölümü başkentteki merkez teşkilata ayrıldı.

ANAKARA VE İSTANBUL KONTENJANLARI BELLİ OLDU

Alım yapılacak 275 pozisyonun 250’si Ankara’daki merkez teşkilat için açıldı. Kalan 25 kişilik kontenjan ise İstanbul İl Temsilciliği bünyesinde değerlendirilecek. Başvuru şartları ve takvim ilan metninde açıklandı.