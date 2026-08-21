Siber Güvenlik Başkanlığı 275 Sözleşmeli Personel Alımı 2026: Başvuru Şartları ve Tarih

Bir kişinin dizüstü bilgisayarında çalıştığı bir an
Siber Güvenlik Başkanlığı, 275 sözleşmeli personel alımı için detayları Resmi Gazete'de yayımladı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Siber Güvenlik Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 275 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, alımlar kıdemli uzman, uzman ve analist kadrolarında gerçekleştirilecek. Adayların başvuru süreci ve aranan niteliklere ilişkin tüm detaylar ilan metninde yer aldı.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde kıdemli uzman, uzman ve analist unvanlarıyla toplam 275 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan ilan kapsamında, kontenjanların büyük bölümü başkentteki merkez teşkilata ayrıldı.

ANAKARA VE İSTANBUL KONTENJANLARI BELLİ OLDU

Alım yapılacak 275 pozisyonun 250’si Ankara’daki merkez teşkilat için açıldı. Kalan 25 kişilik kontenjan ise İstanbul İl Temsilciliği bünyesinde değerlendirilecek. Başvuru şartları ve takvim ilan metninde açıklandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Furkan Vakfı Soruşturmasında 62 Gözaltı, Hard Disklere El Konuldu

Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürüyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada bugün yeni gelişmeler yaşandı.
Manşet

Eski Bakan Şahin’in Aracında FETÖ İzi

Alihan Kuriş liderliğindeki Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturma kapsamında firari şüphelilerden Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla'da yakalanmıştı. İki ismi Muğla'ya getiren Mehmet Ö.'nün, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçla kaçış organizasyonu yaptığı belirlenmişti.
Manşet

Giresun’da Helikopter Düştü İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi

Giresun'un Piraziz ilçesinde yüksek gerilim hattında çalışma yapan bir helikopterin düştüğü ihbarı, bölgede arama çalışması başlatılmasına neden oldu. Olay, ilçede meydana geldi.
Manşet

Cicero Enstitüsü Trump’ın Evsizlik Politikasını Şekillendirdi

Son yıllarda gözetim teknolojileriyle bilinen Palantir'in kurucu ortaklarından Joe Lonsdale, kurduğu düşünce kuruluşu Cicero Enstitüsü ile ABD'de sosyal politikalar üzerinde dikkat çeken bir etki alanı oluşturdu. Lonsdale, 2019'da kurduğu enstitünün piyasa temelli politika önerilerini, Kaliforniya'daki liberal yönetimlerin ilgisizliği nedeniyle 2020'de taşındığı Teksas'ta geliştirdi.
Manşet

Nüfus Yapısında Dönüm Noktası: Çocuk Payı Azalıyor

Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ülke nüfusunun bu yılın ilk altı ayında 228 bin 434 kişi arttığını gösteriyor.