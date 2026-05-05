Siber Güvenlikte Yeni Yol Haritası Belirlendi

Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye’nin siber yol haritası ele alınarak ulusal siber güvenlik stratejisinin temel unsurları değerlendirildi. Kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi gibi konular öncelikli meseleler arasında yer aldı.

MEVCUT TEHDİTLERE KARŞI HAZIRLIK

Açıklamada, “Mevcut ve potansiyel tehditler karşısında siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer almıştır” ifadeleri kullanıldı.

KARARLAR ALINDI

Zirvede, kurumlar arası eş güdümün artırılması, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin geliştirilmesi ile siber riskler karşısında hızlı uyum sağlanması amacıyla belirli kararlar alındı. Dijital Altyapılar, Elektronik Haberleşme, Enerji, Gıda ve Tarım, Sağlık, Savunma Sanayii gibi alanlar kritik altyapı sektörleri olarak tanımlandı.

SİBER GÜVENLİKTE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

İletişim Başkanlığı, raporunda “Siber Güvenlik Kurulu, 5 Mayıs 2026 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda; ülkemizin siber güvenliğini ilgilendiren başlıklar kapsamlı biçimde ele alınmıştır” duyurusunda bulundu.

Bu toplantıda siber güvenliğin, millî güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Siber Güvenlik Başkanlığı’nın dijital varlıkları koruma, tehditlere karşı proaktif yapı oluşturma ve güvenli bir dijital gelecek inşa etme amacıyla sürdüreceği faaliyetler belirtilmiştir.

Küresel rekabetin ve bölgesel gerilimlerin artması, siber tehditlerin karmaşık hale geldiğini ortaya koyuyor. Bu durum, siber güvenliğin ekonomik, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla ele alınması gerektiği anlamına geliyor.

Toplantıda, veri egemenliği konusu üzerinde durulmuş olup, verinin stratejik bir değer olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık teyit edilmiştir.

ETKİN KATILIM VE UYGULAMALAR

Belirlenen öncelikler doğrultusunda somut uygulamaların hayata geçirilmesi ve ilgili tüm paydaşların sürece etkin katılım sağlaması için mutabakata varılmasının önemine dikkat çekilmiştir. Bu açıdan; kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli kapasitenin artırılması ve siber risklere karşı hazırlığın sağlanması üzerinde durulmuştur.

