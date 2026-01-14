Siber Suç Operasyonlarında 126 Şüpheli Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele operasyonlarının Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu koordinasyonunda il emniyet müdürlüklerinin siber suçlarla mücadele şube müdürlükleri tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

126 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu operasyonlar neticesinde Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Samsun ve Siirt illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 126 şüpheliden 41’inin hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 16 şüphelinin tutuklandığı ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Yerlikaya, bu süreçte “Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik” ifadelerini kullandı.

DUYARLI OLUN, GEREĞİ YAPILACAK

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, bu sitelerin reklamlarını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları ve sosyal medya ile oltalama (phishing) siteleri üzerinden ‘ürün satışı, kripto yatırım ortaklığı danışmanlığı’ gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca, bu kişilerin mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları da tespit edildi. Yerlikaya, “Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” diyerek vatandaşları uyardı.