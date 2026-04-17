Siber Suçlarla Mücadele: 411 Şüpheli Yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okullara yönelik saldırıların ardından dezenformasyon içerikli paylaşımlar üzerine önemli bir çalışma başlattı.

DEZENFORMASYON ÜRETEN HESAPLAR TESPİT EDİLDİ

Bu çerçevede, halkı kışkırtmaya yönelik kasıtlı dezenformasyon üreten sosyal medya hesapları belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü, tehdit ve eylem çağrısı yapan toplam 411 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

ERİŞİM ENGELİ GELECEK

Devam eden operasyonlar kapsamında, bin 866 URL adresine erişim engeli getirildiği belirtildi. Ayrıca, saldırgan ve provokatif içerik paylaşan 307 hesap yöneticisi de tespit edildi.

“C31K” GRUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olaylarla ilgili sosyal medya paylaşımları yapan “C31K” adlı gruba ait Telegram’da faaliyet gösteren 111 kanal kapatıldı.

ÇALIŞMALAR SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı, provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında da bilgilendirme yaptı. “Bu acı hadise üzerinden provokasyon üreterek, milletimizin acısını istismar eden, suç ve suçluları öven, dezenformasyon yayan şahıslara karşı gerekli işlemler kararlılıkla yapılmaktadır.” ifadesine yer verildi.

Sosyal medyada siber devriye çalışmalarının titizlikle sürdüğü de vurgulandı.

DİJİTAL PLATFORMLAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Adalet Bakanlığı, saldırılarla bağlantılı dijital platformlarda gerçekleştirilen paylaşımlar ve sanal dünyanın gelişen faaliyetlerini de yakından izlediklerini açıkladı. 81 ilde bulunan 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı arasında koordinasyon sağlandığı, şiddet içeren söylemler geliştiren ve korku yaratmaya çalışan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldığı bilgisi verildi.