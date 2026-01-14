Siber Suçlarla Mücadelede 126 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre, 16 il merkezinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına karşı son 5 gün içerisinde önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Bu bağlamda Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Samsun ve Siirt şehirleri hedef alındı. Yapılan operasyonlarda toplamda 126 şüpheli yakalandı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Elde edilen bilgilere göre, yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları tespit edildi. Ayrıca müstehcen çocuk görüntülerinin barındırıldığı içerikler ile sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla “ürün satışı ve kripto yatırım ortaklığı danışmanlığı” gibi temalar kullanarak vatandaşları dolandırdıkları belirleniyor. Şüphelilerin, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulanmasıyla da ilgili olan paylaşımlar gerçekleştirdikleri ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları ortaya çıktı.

SONUÇLAR VE DEVAM EDEN İŞLEMLER

Operasyon kapsamındaki 126 şüpheliden 16’sının tutuklandığı, 41’i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı bildirildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam etmekte. Yerlikaya, bu tür suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğinin altını çizdi.