Siber Suçlarla Mücadelede 126 Şüpheli Yakalandı

siber-suclarla-mucadelede-126-supheli-yakalandi

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre, 16 il merkezinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına karşı son 5 gün içerisinde önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Bu bağlamda Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Samsun ve Siirt şehirleri hedef alındı. Yapılan operasyonlarda toplamda 126 şüpheli yakalandı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Elde edilen bilgilere göre, yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları tespit edildi. Ayrıca müstehcen çocuk görüntülerinin barındırıldığı içerikler ile sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla “ürün satışı ve kripto yatırım ortaklığı danışmanlığı” gibi temalar kullanarak vatandaşları dolandırdıkları belirleniyor. Şüphelilerin, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulanmasıyla da ilgili olan paylaşımlar gerçekleştirdikleri ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları ortaya çıktı.

SONUÇLAR VE DEVAM EDEN İŞLEMLER

Operasyon kapsamındaki 126 şüpheliden 16’sının tutuklandığı, 41’i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı bildirildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam etmekte. Yerlikaya, bu tür suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğinin altını çizdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Okan Buruk’tan Transfer Süreci Hakkında Bilgilendirme

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Okan Buruk, yeni transferler konusunda çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
Gündem

Yasa Dışı Bahis Operasyonlarında 126 Şüpheli Yakalandı

Son beş gün içinde siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 126 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Venezuela’da İletişim Platformu X Yeniden Aktifleşti

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yönlendirmesiyle 17 ay önce kapatılan X sosyal medya platformu, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in kararıyla tekrar aktif hale getirildi.
Gündem

İstanbul’a Yeni Kar Uyarısı Geldi

Türkiye'de yağışlar azalırken, batıda sıcaklıklar artıyor, doğuda ise düşmeye devam ediyor. Hafta sonu İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor, kar kalınlığı 5-10 cm olabilir.
Gündem

Nevşehir’de Genç Kadın Evinin İçinde Ölü Bulundu

Nevşehir'de bir genç kadının evinde hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.