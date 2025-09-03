Sibirya Mersin Balığı 2 Milyon Lira

Gündem

ŞOKE EDEN BALIK AVCILIĞI DENEYİMİ

Elazığ’ın Palu ilçesinde amatör balıkçı olan Mehmet Karabayır, yaşadığı ilginç olayla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çektiği büyüklükte bir balık, Karabayır’ın oltasına takıldı. Bu balığın yaklaşık 15 kilo ağırlığında olduğu belirtildi.

BAŞKA BİR DENEYİMİ YOK

Yıllardır balık avladığını ancak bu tür bir deneyimle ilk defa karşılaştığını dile getiren Karabayır, “İlk defa benim oltama böyle bir balık takılıyor. Bu herhalde Mersin balığı ve nesli tükenmek üzere. Bunu tekrar suya bırakacağım. 40 senedir bu işi yapıyorum. İlk defa benim oltama takıldı. Hem sevindim hem üzüldüm.” şeklinde konuştu.

DEĞERİ YÜKSEK HAVYARLAR

Mersin balığının havyarının 2 milyon liraya kadar alıcı bulabileceğini belirten uzmanlar, doğal yaşam alanının Hazar Denizi ve Sibirya olmasına rağmen Murat Nehri’nde bu balığın görülmesini önemli bir durum olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

