Sıcak Hava Dalgası Sona Eriyor: Kar Beklenen Şehirler

Geride kalan hafta sonu İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok bölgesinde sıcaklıklar artış gösterirken, yaz mevsimini andıran hava koşulları geniş kitlelerde tedirginlik yarattı. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıkların ne kadar süreyle devam edeceği merak konusu olurken, resmi açıklama meteoroloji otoritelerinden geldi.

SICAKLIK DÜŞÜYOR, KAR GELİYOR

Yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, birçok ilde sıcaklıkların belirgin bir şekilde düşüş göstereceği belirtiliyor. Ayrıca, 22 Şubat Pazar günü bazı bölgelerde kar yağışı olacağı uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşan haritaya göre, hafta sonu kar beklenen iller şunlar:

BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAZI ŞEHİRLERDE GÖRÜLEBİLİR

– Bilecik

– Kütahya

– Afyonkarahisar

– Eskişehir

– Bolu

– Ankara

– Konya

– Karaman

– Aksaray

– Kırıkkale

– Karabük

– Kastamonu

– Niğde

– Kırşehir

– Nevşehir

– Kayseri

– Yozgat

– Çorum

– Tokat

– Amasya

– Sivas

– Gümüşhane

– Bayburt

– Erzurum

– Muş

– Bitlis

– Ardahan

– Kars

– Ağrı