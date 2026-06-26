Sıcak Hava Dalgası Türkiye’ye Geliyor

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Güneşten korunmak için şemsiye kullanan kadınlar yürürken
Aşırı sıcak hava dalgası Türkiye'ye ulaşırken, birçok ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
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Avrupa’yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası Türkiye’ye ulaşmaya başlıyor ve birçok ilde sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak. Bugün hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artacağı tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE RÜZGAR RİSKİ ARTIRIYOR

Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın sert eseceği belirtiliyor. Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Foça hattında orman yangını riski artacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri poyrazın kuvvetli esmesi bekleniyor.

ANKARA VE KARADENİZ'DE 35 DERECEYİ GEÇECEK

Sıcaklıkların Ankara ve Karadeniz illerinde 35 dereceyi geçmesi öngörülüyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’daki çoğu kentte 40 derecenin üzeri ölçülecek. İstanbul’da 29 ile 30 derece bandında seyreden hava sıcaklığı yükseliyor.

İSTANBUL'DA GÜNEŞLİ HAVA HAKİM OLACAK

İstanbul’da hafta boyunca yağış beklenmiyor ve güneşli bir gökyüzü olacak. Poyrazın etkili olduğu megakentte gelecek hafta sıcaklıklar 33 dereceye kadar yükselecek. Rüzgar serinlik verse de hafta sonu nem oranı artacak.

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