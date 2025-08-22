Sıcak Hava Hafta Sonu Gelecek

SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ VE HAVA DURUMU

Yurt genelinde sıcaklıklar, hafta sonunda mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ankara’da sıcaklıkların 33 ila 34, İstanbul’da 30 ila 32, İzmir’de ise 34 ila 37 dereceler arasında olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahmini, kavurucu sıcakların yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. Ayrıca, pazar gününden itibaren bazı illerde sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor.

HAFTA SONU SÜREN SICAKLIKLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu hava durumu hakkında bilgiler paylaştı. “Sıcak hava bir hafta daha devam edecek” diyen Çelik, yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve mevsim normali üzerinde seyreden sıcaklıkların gelmeye devam edeceğini belirtti. Yağışlı havanın yalnızca Karadeniz kıyı kesimlerinde görünmesi bekleniyor. Çelik, “Onun dışında iç ve güney bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz” ifadesini kullandı. Hafta boyunca mevsim normalinin 1 ila 2 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların artacağını vurgulayan Çelik, “Sıcaklıklar yurt genelinde cumartesi günü 1 ila 2 derece daha artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak ve önümüzdeki 4-5 gün boyunca bu şekilde seyredecek” şeklinde konuştu.

BEKLENEN YAĞIŞLAR VE ETKİLERİ

Cumartesi günü için yağış öngörülmediğini dile getiren Çelik, “Pazar gününden itibaren pazartesi ve salı günleri Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz. Onun dışında iç ve güney bölgelerde yağış beklentimiz yok” dedi. Meteorolojiden mümkün olan tahminlere göre, pazar günü Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinde yağış bekleniyor. Pazartesi günü ise Samsun, Düzce, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen yağışların etkili olması durumunda sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

– Ankara: Az bulutlu ve açık 34

– İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

– İzmir: Az bulutlu ve açık 37

– Adana: Az bulutlu ve açık 37

– Antalya: Az bulutlu ve açık 34

– Samsun: Parçalı ve az bulutlu 32

– Trabzon: Parçalı bulutlu 29

– Erzurum: Az bulutlu ve açık 30

– Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40