Sıcaklar Şanlıurfa’yı Vuruyor! 41°C

YAZ SICAKLARI ETKİSİ ARTIYOR

Türkiye, yaz sıcaklarının pençesinde kalırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporu dikkat çekiyor. Şanlıurfa’da sıcaklık 41 dereceye ulaşırken, İstanbul’da bu rakam 28 derece olarak öngörülüyor. Aynı zamanda Edirne, Kars, Ardahan, Denizli ve bazı illerde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcak çarpması ve ani yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA REKOR SICAKLIK

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaşıyor. Şanlıurfa’da 41 derecelere çıkan sıcaklık, bölge halkını zor durumda bırakıyor. Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C ve Mardin 36°C ile aşırı sıcakların etkisi altında bulunuyor. Meteoroloji, özellikle bu illerde sıcak çarpmasına karşı bol su tüketilmesini ve öğle saatlerinde dışarı çıkılmamasını öneriyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR UYARIYOR

Meteoroloji’nin raporuna göre, özellikle Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari, Denizli’nin güneyi, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van’ın doğu kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu yağışların ani sel, su baskını ve yıldırım riski oluşturabileceği vurgulanıyor. Diğer bölgelerde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: İstanbul 28°C, Edirne 32°C (öğle saatlerinde sağanak), Balıkesir 31°C, Kırklareli 29°C. Hava parçalı ve az bulutlu.

Ege: İzmir 36°C, Denizli 38°C (güneyde sağanak), Afyonkarahisar 31°C, Manisa 36°C. Bölge genelinde sıcak hava sürüyor.

Akdeniz: Adana 35°C, Antalya 32°C (batıda sağanak), Hatay 32°C, Isparta 33°C. Az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

İç Anadolu: Ankara 33°C, Konya 33°C, Eskişehir 31°C, Nevşehir 30°C. Hava parçalı ve az bulutlu.

Karadeniz: Zonguldak 24°C, Sinop 31°C, Samsun 27°C, Trabzon 23°C. Genel olarak parçalı bulutlu.

Doğu Anadolu: Erzurum 25°C, Kars 21°C (sağanak), Malatya 36°C, Van 22°C (doğuda sağanak).

Güneydoğu Anadolu: Şanlıurfa 41°C, Diyarbakır 39°C, Gaziantep 38°C, Mardin 36°C. Aşırı sıcaklar bölgeyi etkilemeye devam ediyor.