Sıcaklıklar Artıyor, Fırtına Geliyor

HAVA DURUMU GENEL GÖRÜNÜMÜ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Mayıs hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar 3 ile 5 derece artarken, Marmara’nın batısında yerel kuvvetli sağanak yağışlar etkili oluyor.
MARMARA VE EGE’DE UYARI
Meteoroloji, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde cumartesi sabah saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği, kıyı Ege ile Marmara’nın batısında ise 60-90 km/sa hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR
Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege’de toz taşınımı görülüyor. Uzmanlar, hava kalitesinde düşüş yaşanabileceğini ve solunum hassasiyeti olan kişilerin dikkatli olması gerektiğini duyuruyor.
BÖLGESEL HAVA DURUMU
MARMARA
BALIKESİR – 28°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE – 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi sabahı yerel kuvvetli
İSTANBUL – 26°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi sabahı yerel kuvvetli
EGE
AFYONKARAHİSAR – 26°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ – 32°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR – 30°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA – 31°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA – 29°C, parçalı ve az bulutlu
ANTALYA – 23°C, parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – 31°C, parçalı ve az bulutlu
ISPARTA – 21°C, parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ANKARA – 23°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI – 25°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 25°C, parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA – 28°C, parçalı bulutlu
BATTI KARADENİZ
BOLU – 22°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE – 26°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU – 21°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 20°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 29°C, parçalı ve az bulutlu
ARTVİN – 24°C, parçalı ve az bulutlu
SAMSUN – 21°C, parçalı ve az bulutlu
TRABZON – 19°C, parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 17°C, parçalı ve az bulutlu
KARS – 17°C, parçalı ve az bulutlu
MALATYA – 25°C, parçalı ve az bulutlu
VAN – 16°C, parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 27°C, parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP – 28°C, parçalı ve az bulutlu
MARDİN – 23°C, parçalı ve az bulutlu
SİİRT – 25°C, parçalı ve az bulutlu