Sıcaklıklar Artıyor, Fırtına Geliyor

HAVA DURUMU GENEL GÖRÜNÜMÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Mayıs hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar 3 ile 5 derece artarken, Marmara’nın batısında yerel kuvvetli sağanak yağışlar etkili oluyor.

MARMARA VE EGE’DE UYARI

Meteoroloji, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde cumartesi sabah saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Rüzgarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği, kıyı Ege ile Marmara’nın batısında ise 60-90 km/sa hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege’de toz taşınımı görülüyor. Uzmanlar, hava kalitesinde düşüş yaşanabileceğini ve solunum hassasiyeti olan kişilerin dikkatli olması gerektiğini duyuruyor.

BÖLGESEL HAVA DURUMU

MARMARA

BALIKESİR – 28°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE – 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi sabahı yerel kuvvetli

İSTANBUL – 26°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ – 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, cumartesi sabahı yerel kuvvetli

EGE

AFYONKARAHİSAR – 26°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ – 32°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR – 30°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA – 31°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA – 29°C, parçalı ve az bulutlu

ANTALYA – 23°C, parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY – 31°C, parçalı ve az bulutlu

ISPARTA – 21°C, parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA – 23°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI – 25°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR – 25°C, parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA – 28°C, parçalı bulutlu

BATTI KARADENİZ

BOLU – 22°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE – 26°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU – 21°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK – 20°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 29°C, parçalı ve az bulutlu

ARTVİN – 24°C, parçalı ve az bulutlu

SAMSUN – 21°C, parçalı ve az bulutlu

TRABZON – 19°C, parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 17°C, parçalı ve az bulutlu

KARS – 17°C, parçalı ve az bulutlu

MALATYA – 25°C, parçalı ve az bulutlu

VAN – 16°C, parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 27°C, parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP – 28°C, parçalı ve az bulutlu

MARDİN – 23°C, parçalı ve az bulutlu

SİİRT – 25°C, parçalı ve az bulutlu