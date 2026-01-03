Şiddetli Lodos Tekirdağ’da Hayatı Olumsuz Etkiliyor

MARMARA BÖLGESİ’NDE ŞİDDETLİ LODOS ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Marmara Bölgesi’nde etkili olan şiddetli lodos, Tekirdağ’da yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Yaklaşık beş gündür ara ara devam eden ve zaman zaman hızı 40 kilometreye ulaşan lodos sebebiyle sahil kesimlerinde dalgalar güçleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte oluşan dalgalar, bazı alanlarda dalgakıranları aşarak sahil bandına taştı.

SAHİLDE YÜRÜYENLER ZOR ANLAR YAŞIYOR

Sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, rüzgar ve dalgaların etkisiyle zor anlar geçirirken, zaman zaman tehlikeli manzaralar gözlemleniyor. Yetkililer, özellikle fırtınanın en etkili olduğu saatlerde sahil şeridinde kalınmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

BALIKÇILAR İÇİN RİSK ARTMIŞ DURUMDA

Şiddetli lodos, balıkçılar üzerinde de olumsuz etki yaratıyor. Denize açılmayan balıkçılar, teknelerini limanda bırakarak olası tehlikelere karşı önlem alıyor. Limanlarda halatlar kontrol edilerek, teknelerin zarar görmemesi adına ek güvenlik tedbirleri alınmış durumda.