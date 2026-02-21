Sigara Bırakma Başvuruları Yüzde 60 Arttı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı sosyal medya paylaşımında sigara bırakmak isteyenlerin sayısında önemli bir artış gözlemlendiğini aktardı.

SİGARA BIRAKMA BAŞVURULARI ARTIYOR

Bakan Memişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Birlikte bırakıyoruz. Birlikte başaracağız. Sigara bırakma polikliniklerimize başvurular, geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttı. 2025’te 30 bin 675, 2026’da 48 bin 841. Bu tablo açıkça gösteriyor ki milletimiz sağlığını seçiyor. Dumansız bir Türkiye için şimdi tam zamanı.”