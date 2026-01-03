Sigara Fiyatlarına 5 TL Zam Geliyor: Yeni Listeler Açıklandı

Yeni yılın ilk günlerinde sigara kullanıcılarını üzecek bir gelişme yaşandı. Sektörle ilgili açıklamalara göre, belirli bir sigara grubuna 5 TL’lik zam uygulanması kararlaştırıldı ve bu artış 5 Ocak 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla devreye girecek.

ZAMLI FİYATLAR YENİDEN BELİRLENDİ

Başta belirtilen bu zamla birlikte söz konusu gruptaki en düşük ve en yüksek fiyat aralığı da güncellendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, “İlk sigara grubuna 5 TL zam geçişi gerçekleşti” ifadeleriyle artışı doğruladı. Dündar, zammın birkaç gün içinde tüm bayilerde zorunlu hale geleceğini de vurguladı.

Yeni Fiyatlar NE ŞEKİLDE BELİRLENDİ?

Yapılan 5 TL’lik artışın ardından, güncel fiyatlar şöyle oldu: En ucuz sigara 87 TL, en pahalı sigara ise 105 TL seviyesine ulaştı. Zamlı fiyatların yürürlüğe gireceği tarih 5 Ocak 2026 sabahı olarak netleşti. İlk grup için belirlenen bu 5 TL’lik artış sonrasında, diğer markaların da benzer zammı yapması bekleniyor. Sektör temsilcileri, bu durumu öngörerek, ilerleyen günlerde diğer sigara gruplarının da zam hamleleri yapabileceğini belirtiyor.