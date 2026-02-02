Sigara Fiyatlarında Şubat Ayı İçin Zam Beklentisi

sigara-fiyatlarinda-subat-ayi-icin-zam-beklentisi

Ocak ayının gelmesiyle birlikte sigara fiyatlarında zam beklentisi gündeme geldi. Maliyetler, vergi düzenlemeleri ve genel ekonomik koşulların etkisiyle, fiyat artışının gerçekleşebileceği belirtiliyor.

SİGARA FİYATLARINA ZAM BEKLENTİSİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, kişisel sosyal medya hesabında şubat ayına yönelik tahminlerini paylaştı. Dündar, “Şubat ayı itibarıyla maliyet ve vergi güncellemeleri kaynaklı sigaraya 5 TL ile 10 TL arasında bir ‘geçiş’ zammı öngörülüyor” açıklamasını yaptı. Yüksek enflasyon oranları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve artan vergi yükleri, birçok üründe olduğu gibi sigara fiyatlarını da olumsuz etkilemeye devam ediyor.

ZAM MİKTARI BEKLENİYOR

Bu açıklamalara göre, şubat ayı itibarıyla sigaraya 5-10 lira arasında bir “geçiş zammı” yapılması bekleniyor.

