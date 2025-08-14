Sigara İçenlere De Ceza Verilecek

CEZA UYGULAMALARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Basın Federasyonu’nda gerçekleştirilen “Anadolu Sohbetleri” etkinliğinde tütünle mücadele hakkında önemli bilgiler aktardı. Kapalı alanlarda sigara içenlere yönelik cezaların artırılacağını belirten Memişoğlu, “Hep kurumlara ceza kestiğimiz algılanmasın, sigara içenlere de ceza kesilebilecek” dedi.

DUMANSIZ TÜRKİYE HEDEFİ

Tütünle mücadele konusunda çalışmalarını sürdüren Memişoğlu, “ALO 171 bırakma hattına yönlendirmeye çalışıyoruz. İlaçları veriyoruz. Aynı zamanda şimdi, aynı kilo, boy gibi sahaya çıkıp insanlara, sigarayı niye bırakması gerektiğini, nasıl bırakması gerektiğini ve nasıl yardım edeceğimizi anlatacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu. Türkiye’de erkeklerin yüzde 45’inin sigara içtiğine dikkat çeken bakan, “Sigarasız şehir olacak, sigarasız Bakanlık olacak” ifadesini kullandı. Tütün kullanımına karşı her tür ürünün yasaklanacağının altını çizen Memişoğlu, kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak hareketli yaşamı destekleyeceklerini de belirtti.

DEPREM HAZIRLIĞI VE HASTANELERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Memişoğlu, depreme hazırlıkları ve hastane durumlarını da aktardı. Hastane binalarının yüzde 95’inin depreme dayanıklı hale getirildiğini söyleyen Memişoğlu, “Güçlendirme gerekecek veya takviye gelecek hastanelerle ilgili yenileme ve yeniden yapım süreçleri devam ediyor” dedi. İstanbul dahil tüm hastanelerin depreme dayanıklılığı için çaba gösterildiğini belirten bakan, afet planlarının özellikle son depremlerden sonra revize edildiğini ifade etti.

HASTANE RANDEVULARI VE KANTİN DÜZENLEMELERİ

Hastane randevularında herhangi bir sorun olup olmadığına değinen Memişoğlu, “Çok büyük oranda birkaç branş haricinde randevu sorunumuz yok” açıklamasında bulundu. Yeni eğitim-öğretim yılında okul kantinlerinde düzenlemelerin olacağını belirten Memişoğlu, kantinlerin kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca şekerli gıdaların tüketimine ilişkin bir çalışma yürütüleceğini de sözlerine ekledi.

AİLE HEKİMLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Aile hekimliğini güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Memişoğlu, doğru tedaviye erişimin önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda taramalar sayesinde birçok sağlık sorununu erken dönemde tespit ettiklerini belirtti. Aile hekimlerinin tarama işlemlerini yürüttüğünü aktaran bakan, “Erken kanseri, erken safhada yakalamaya çalışıyoruz” diyerek sürecin önemini vurguladı.

İLAÇLAR VE ORGAN BAĞIŞI

Memişoğlu, kas hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, kanser ilaçlarına da ödemeye alınan beş ilacın bulunduğunu açıkladı. Türkiye’nin canlıdan organ bağışı konusunda dünya sıralamasında üst sıralarda bulunduğunu vurgulayan bakan, kısa sürede yeni düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Kırıkkale’de yeşil reçeteli ilaç yazımına ilişkin süren soruşturmalara da değinen Memişoğlu, SMA ilaçlarının yerli üretimi için klinik çalışmaların yıl sonuna doğru başlayacağını duyurdu.