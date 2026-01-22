Sigara İçiminin Görünürlüğünü Azaltacak Yeni Kanun Taslağı

sigara-iciminin-gorunurlugunu-azaltacak-yeni-kanun-taslagi

Bakan Memişoğlu, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, özellikle 2010’lu yıllarda Türkiye’de yürütülen kapsamlı sigara ile mücadele çalışmalarına dikkat çekerken, son dönemlerde gençler ve kadınlar arasında sigara içme oranlarının yeniden artış gösterdiğini ifade etti. Bu duruma karşılık, “koruyucu sağlık” anlayışı çerçevesinde sigara bırakma poliklinikleri ve mobil sigara timleri aracılığıyla yeni bir mücadele sürecine başladıklarını belirtti. Tütünle mücadeledeki önceliklerinin yasak ve cezalardan ziyade bireylerin isteyerek sigarayı bırakmalarını sağlamak olduğunu ileri sürdü.

SİGARANIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ AZALTILMALI

Memişoğlu, “Sigaranın görünürlüğünü azaltmamız lazım” diyerek, sigara içenlerin ve sigara ile ilgili materyallerin görünürlüğünün azaltılması amacıyla bir kanun taslağı üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bazen sigara içmeyenlerin de bu durumdan mağdur olduğunu vurgulayan Memişoğlu, “Bu konuda geniş kapsamlı bir kanun taslağı hazırlığının içindeyiz” dedi. Bahsi geçen taslağın hem sigara içenlerin hem de sigara ile ilgili materyallerin görünürlüğünü azaltmayı hedeflediğini belirtti. Özellikle çocukların ve gençlerin sigarayı doğal bir kullanım nesnesi olarak algılamalarının önüne geçmek istediklerini kaydetti.

TÜRKİYE’DE TÜTÜN KULLANIMI YÜZDE 33

Türkiye’de tütün kullanım oranının halen yüzde 33 civarında olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, her üç kişiden birinin sigara içtiğini dile getirdi. “Biz bunu yarı yarıya azaltma hedefiyle hareket ediyoruz ve azaltmak zorundayız.” şeklinde konuşan Memişoğlu, sigaranın akciğer hastalıklarından uyku kalitesine, astımdan damar hastalıklarına kadar birçok olumsuz etkisinin bulunduğunu belirtti. “Bu bir alışkanlık ve toplum olarak bunu bırakmamız gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

