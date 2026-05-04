Sigara Satışında Kimlik Zorunluluğu Gündemde Mi

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, Erzurum’da gerçekleştirilen “MedAI 26 Tıpta Yapay Zeka Kongresi”nde “Tıbbın yarınına bugünden bak” temasıyla önemli açıklamalar yaptı.

SAĞLIK DÖNÜŞÜMÜ VE GÜVENLİK

Birinci, “Sağlığın bugünü ve geleceği” adlı sunumunda Türkiye’nin son 24 yıldaki sağlık dönüşümünü, kurumsallaşma ve dijitalleşme adımlarını, beklenen sağlık gelişmelerini ve yürütülen çalışmaları aktardı. Ayrıca, sağlık alanındaki sorunların altını çizdi.

SİGARA HARCAMALARI VE MALİYETLER

Sigara tüketiminin artmasından bahseden Bakan Yardımcısı, Türkiye’de kişi başı sağlık harcamasının 840 dolar olduğunu, sigara içen bireylerin sağlık maliyetinin ise 1.028 dolar seviyelerine ulaştığını belirtti. Tütünde hane halkı harcamasının yıllık 15 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Birinci, sigara kaynaklı yangın hasarının 4 milyar lira, sağlık harcamasının ise 5 milyar dolar olduğuna dikkat çekti.

ÇOCUKLAR VE SİGARA DUMANI

Tütün ürünleri kullanımının artış göstermesine rağmen tüm olumsuzluklara karşı bakanlığın alarm seviyesinde bir tabloyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Birinci, bir ankette 15-16 yaş grubundaki öğrencilerin yüzde 55’inin sigara kullanmaya başladığını; ilk deneme yaşının 12’nin altına kadar düştüğünü kaydetti. Bunun yanı sıra, kız çocuklarıyla erkeklerin sigara kullanımında eşit duruma geldiğini ifade etti.

ÖLÜMLER VE SIGARA!

Her yıl dünya genelinde 7 milyon insanın tütün sebebiyle hayatını kaybettiğini, 1,6 milyon kişinin ise pasif etkilenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktaran Birinci, dünya çapında kanser türlerinin yüzde 25’inin sigara ile bağlantılı olduğunu açıkladı. Türkiye’nin akciğer kanserinde birinci sırada yer aldığını belirterek, her 100 çocuktan 44’ünün sigara dumanına maruz kaldığını söyledi.

TÜRKİYE’NİN DURUMU

Güven veren değerlendirmesine göre, Türkiye, Endonezya’dan sonra en çok sigara tüketen ülke konumunda bulunuyor. Bakan Yardımcısı, günlük tüketiminde kişi başına düşen sigara sayısının 17 olduğunu belirtti. Türkiye’nin sigara fiyatlarıyla ilgili sorun yaşadığını ifade eden Birinci, en ucuz sigaranın Türkiye’de satıldığını kaydetti. Ayrıca, fiyatların artmasının sigara kullanımını önemli ölçüde azaltabileceğine dikkat çekti.

ELEKTRONİK SİGARA UYARISI

Elektronik sigaranın masum bir ürün olarak görülmesine de karşı çıkan Birinci, bu ürünün sigaraya başlama oranını üç kat artırdığını belirtti. Elektronik sigaranın yasaklandığı ülkelerin olduğunu ve Türkiye’de de bu konuda planlarının bulunduğunu belirtti. Elektronik sigara ile ilgili olarak, “Özellikle az zararlı olarak pazarlayan firmaların bizleri nasıl bir tuzağa çektiğini söylemek istiyorum.” ifadelerini kullandı.