Sigaraya Yeni Düzenleme: Yarı Açık Alanlar Kapalı Sayılacak

SİGARA YASAKLARINA YENİ DÜZENLEME

Sigarayla ilgili yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Yapılan değişiklikle yarı açık alanlar, kapalı alan statüsüne alınırken, kamuya açık yerlerde sigara yasağının kapsamı genişletiliyor. Yeni düzenlemenin dikkat çeken bazı başlıkları ise şöyle sıralanıyor:

YARI AÇIK ALAN TANIMI

Artık üstü açılır-kapanır tenteli alanlar ve kış bahçeleri, tamamen kapalı alan olarak kabul edilecek. Bu değişiklik, sigara içme alanlarını belirgin şekilde etkileyecek.

5 METRE KURALINA DİKKAT

Kamu binaları, alışveriş merkezleri ve restoranların ana giriş kapılarından itibaren en az 5 metre mesafede sigara içmek yasaklanıyor. Bu uygulama, girişi yapılan alanların daha sağlıklı hale gelmesini amaçlıyor.

ÇOCUK PARKLARI VE SAHİLLERDE YENİ UYGULAMA

Çocuk parkları tamamen sigarasız alanlar olarak ilan ediliyor. Pilot uygulama olarak plajlarda da “mavi bölgeler” oluşturulacak. Bu sayede çocukların daha sağlıklı bir ortamda vakit geçirmesi hedefleniyor.

PROF. DR. ERGÜDER’DEN ÖNEMLİ VERİLER

Prof. Dr. Toker Ergüder, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 verilerine göre, tütün ürünü kullananlar arasında en yüksek sigara içme oranının 35-44 yaş grubunda olduğunu vurguluyor. Bu yaş aralığındaki bireylerin yüzde 36,1’inin her gün tütün ürünü kullandığı ifade ediliyor.

