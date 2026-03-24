Sığır Safra Taşları Altına Rakip Oluyor

KÜRESEL BİR DEĞER YARATAN NADİR BİYOLOJİK OLUŞUM

Küresel düzeyde değeri hızla artış gösteren nadir biyolojik bir oluşum, ons başına altın fiyatını geride bırakan değeriyle dikkat çekiyor. Tıbbi kullanım alanlarının yanı sıra sınırlı arzı ve sürekli artan talebi, bu sıra dışı ürünü ön plana çıkarıyor. Et endüstrisinin en değerli yan ürünleri olarak genellikle deri veya kemik akla gelse de, uzmanlar asıl değerli olanın sığır safra taşları olduğunu ifade ediyor.

SĞIR SAFRA TAŞLARININ KAYDA DEĞER DEĞERİ

Bu küçük ve sert yapıda bulunan sindirim kalıntıları günümüzde, kelime anlamıyla altınla yarışacak değere ulaşıyor. Uluslararası basında yer alan verilere göre, 2025 yılına gelindiğinde sığır safra taşlarının fiyatının ons başına 5.800 dolara kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.