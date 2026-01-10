Siirt’te Kar Küreme Ve Tuzlama Çalışmaları Sürekle Devam Ediyor

Başta ana arterler olmak üzere mahalle yolları, hastane güzergâhları, okul çevreleri ve kritik noktalar, öncelik sırasına göre kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamalarıyla sürekli olarak hizmette tutuluyor. Bu kapsamda, okul ve kamu ile özel kurumların binalarındaki kar birikintileri ile sarkıtların temizliği ise itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, 7/24 çalışma süreciyle görev yaparak ulaşımın güvenli ve açık kalması için tüm kaynaklarını seferber ediyor. Yetkililer, kar yağışı süresince sürücülerin trafik kurallarına yüksek derecede uyması gerektiğini, araçlarında kış lastiği ve gerekli ekipmanları bulundurmalarını ve zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıyor.

