Sıla Türkoğlu Ve Sevgilisi Paris’te!

PARİS’TE YENİ BİR ROMAN

Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız, aşıklar şehri olarak bilinen Paris’e gitti. Çift, Paris’te çektikleri yeni bir fotoğraf karesini paylaştı. Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, son zamanlarda yeni ilişkisiyle gündeme gelmişti. Instagram üzerinden sevgilisi Ata Ayyıldız ile yaptığı paylaşım, binlerce beğeni alarak dikkat çekti.

AŞKLARI DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR

Aşkları hızla devam eden çift, soluğu Paris’te aldı. Ata Ayyıldız, Instagram hesabından yaptıkları paylaşımla Paris’te olduklarını duyurdu. Ayyıldız, sosyal medya üzerinden bir fotoğraf karesi daha paylaşarak takipçileriyle bu özel anını paylaştı. Paris’teki keyifli anları, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.