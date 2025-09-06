Silah Harçları Artırıldı, Zam Geldi

Bireysel silahlanmanın artışı yeni bir düzenleme getirdi. Silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarına uygulanacak maktu harç tutarları artırıldı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı ve hemen yürürlüğe girdi. Harç bedellerinde yaklaşık yüzde 100 oranında bir artış yaptı.

taşıma ruhsatı için harç bedeli

Resmi kuruluşlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları için maktu harç tutarı 31 bin 600 lira olarak belirleniyor. Önceki döneme göre yaklaşık iki katına çıkan bu harç, bireysel silah ruhsatlarının maliyetini önemli ölçüde artırdı.

bulundurma ruhsatı harcı

Silah bulundurma ruhsat harcı ise 50 bin 565 liraya çıkarıldı. Yivsiz tüfek ruhsatları için özel kullanılan harç bedeli ise 1225 lira olarak belirlendi.

geçerlilik tarihi

Bu düzenleme, 7 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.