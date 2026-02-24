Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 259 Şüpheli Yakalandı

silah-kacakciligi-operasyonunda-259-supheli-yakalandi

Yurt genelinde suç ve suçluyla mücadelenin aralıksız sürdüğü bildirildi. Emniyet güçleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için yürüttükleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

EMNİYET EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bu bağlamda, güvenlik güçleri 27 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 1 kaçak silah imalathanesi ve 27 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERE YASAL İŞLEM YAPILDI

Ayrıca operasyonda, 147 ruhsatsız tabanca ile silah yapımında kullanılan çeşitli parçalar ve ekipmanlar da tespit edildi. Şüpheliler hakkında 6136 sayılı kanun gereğince yasal işlem yapıldığı bildirildi.

