Silah Sahipliği Eylem Planı İle Denetimler Artırılacak

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, silah mülkiyetinin düzenlenmesine yönelik bir çalışma başlattı. Bu ortak eylem planında, silah denetimlerinin sıklaştırılması, psikolojik testlerin artırılması ve evlerde silahlar için güvenli kasa zorunluluğunun getirilmesi gibi konular yer alıyor.

DENEYİM YÖNTEMLERİ ARTIRILACAK

Elde edilen bilgilere göre, yapılan çalışma sonucunda kısa, orta ve uzun vadeye yönelik bir eylem planı oluşturulması hedefleniyor.

Bu eylem planıyla birlikte silah sahiplerine yönelik denetimlerin artırılması planlanıyor. Kontrol mekanizmaları gözden geçirilecek. Evde güvenli kasa zorunluluğunun getirilmesi, yılda bir kez denetim yapılması ve psikolojik testlerin yapılmasının artırılması gibi tedbirlerin gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca, yapılacak çalışma sonrasında ihtiyaç duyulması halinde kanun teklifi hazırlığına da gidilebilecek.

CUMHURBAŞKANI’NDAN MESAJ

Cumhurbaşkanı, yakın zamanda düzenlenen Kabine Toplantısı’nda “Silah sahipliğinin sınırlandırılması konusunda ilave hukuki düzenlemeleri devreye alacağız” açıklamasında bulunmuştu.

