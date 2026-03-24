Silahlı Saldırıda Gözaltı Sayısı 10’a Yükseldi

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak’ta park halindeki aracında silahlı saldırıya uğrayan amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hastaneye kaldırılması sonrası yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte babası ve şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı. Bu gelişmeyle birlikte, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 10’a ulaşmış oldu.

CANBAY ALEYNA’YI İŞARET ETTİ

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, gerekli incelemelere ve değerlendirmelere hızla başladı.