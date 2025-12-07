Silahlı Saldırıda Tutuklanan Gençte İntikam Sebebi Belirlendi

Ortabayır Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir dürümcü dükkanında meydana gelen olayda 17 yaşındaki M.E.K., kepengi kapalı olan iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından Levent yönüne kaçmaya çalışan genç, olay sırasında kullandığı silahla birlikte polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İNTİKAM NEDENİYLE SALDIRI

Gözaltına alınan M.E.K.’nin polise yönelik ilk ifadesinde, dükkan sahibinin oğlu M.T. ile yaşadığı bir kavga üzerine, M.T.’nin kendisinin yaşadığı daireyi kurşunladığını belirttiği öğrenildi. M.E.K.’nin bu gelişme üzerine dürümcüye silahlı saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Hakkında yasal işlem başlatılan M.E.K., “Ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “Mala zarar verme” suçlarıyla adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinde tutuklanan M.E.K., cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan, M.T.’nin M.E.K.’nin Çeliktepe Mahallesi’ndeki evinin çevresinde öncelikle keşif yaptığı ve sonrasında silahlı saldırı düzenlediği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı.

ATEŞ AÇTIĞI ANLAR KAYDEDİLDİ

Ayrıca, M.T.’nin olay sırasında yanındaki kişinin motosikletle ilerlerken ateş ettiği anların cep telefonu kayıtlarından tespit edildiği bildirildi.