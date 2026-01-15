Şile’deki Yangında Kulübedeki Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Ahmetli Mahallesi Kumbaba Caddesi’ndeki inşaat alanında yer alan bir kulübede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Kulübeden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine derhal itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Yangının ardından kulübede gerçekleştirilen incelemede, içeride bulunan yaşlı bir bireyin hayatını kaybettiği tespit edildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin kimliğini tespit etmek ve yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla detaylı bir araştırma başlattı.