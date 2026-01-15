Şile’deki Yangında Kulübedeki Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

sile-deki-yanginda-kulubedeki-yasli-adam-hayatini-kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Ahmetli Mahallesi Kumbaba Caddesi’ndeki inşaat alanında yer alan bir kulübede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Kulübeden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine derhal itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Yangının ardından kulübede gerçekleştirilen incelemede, içeride bulunan yaşlı bir bireyin hayatını kaybettiği tespit edildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin kimliğini tespit etmek ve yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla detaylı bir araştırma başlattı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

ABD Karayipler’de Petrol Tankerine El Koydu

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yaptırımları ihlal eden Veronica isimli petrol tankerine el koyduklarını açıkladı.
Gündem

Yalova’da Hayvan Sağlığında Önemli Gelişmeler Yaşanıyor

Yalova'daki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2025 yılında hayvan sağlığını korumak ve kayıt altına almak için yoğun bir çalışma yürüttü, evcil ve çiftlik hayvanlarını güvence altına aldı.
Gündem

Veteriner Hekim Çelebi Kaplan Evinde Hayatını Kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde 60 yaşındaki bir veteriner hekim evinde yaşamını yitirdi. Olayın nedenine dair araştırmalar başlatıldı.
Gündem

İzmit’te İstinat Duvarı Okul Bahçesine Devrildi

İzmit'te bir inşaat alanında 10 metrelik istinat duvarı, okul bahçesine çöktü. Çökme anı cep telefonuyla kaydedildi.
Gündem

Boş Araziye Uçan Otomobilde Sürücü Yaralandı

Karabük'te bir otomobil, kontrolünü kaybederek boş bir araziye düştü ve takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.