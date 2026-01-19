Şili’de Orman Yangınları Felakete Dönüşüyor: OHAL İlanı ve Askeri Müdahale

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ülkenin güney kısımlarında yer alan Ñuble ve Biobío bölgelerinde yaşanan orman yangınları sebebiyle olağanüstü hal ilan etti. Başkent Santiago’nun güneyinde en az 18 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 binden fazla bireyin güvenli alanlara tahliye edildiği bildiriliyor. Concepción şehrinin çevresindeki ormanlık alanlarda yayılan yangınlar, yaklaşık 250 evi tamamen yok etti. Boric, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Sürmekte olan ciddi orman yangınları ışığında bu iki bölgede felaket durumu ilan etme kararı aldım ve tüm kaynaklar artık bu mücadele için tam kapasiteyle kullanılabilir durumdadır” ifadelerini kullandı. Olağanüstü hal ile birlikte Şili ordusu, yangınları söndürme ve kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere sahaya indi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediyor.

SICAK HAVA VE RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Şiddetli rüzgarlar ve 38 dereceye ulaşan aşırı sıcaklıklar, yangınla mücadele eden ekiplerin çalışmalarını bir hayli zorlaştırıyor. Şili orman kurumu Conaf ekipleri, şu an ülke genelinde 24 farklı noktada alevlerle mücadele ediyor. Yangınlar, şu ana kadar 8 bin 500 hektardan fazla ormanlık alanı küle çevirmiş durumda. Ülkenin birçok bölgesinde sıcaklık uyarıları sürerken, uzun süreli kuraklık bu felaketlerin etkisini artırıyor. İki yıl önce Valparaíso bölgesinde çıkan yangınlarda 120 kişi yaşamını yitirmişti. Penco ve Lirquen gibi yoğun nüfuslu bölgelerde tahliye işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER FELAKETİN BOYUTUNU GÖSTERİYOR

Sokaklarda tamamen yanmış araçların görüntüleri, yaşanan felaketin etkisini acı bir şekilde ortaya koyuyor. Yangınla mücadele ekipleri, rüzgarın alevleri yeni yerleşim alanlarına taşımasını önlemek adına yoğun bir çaba içerisinde.