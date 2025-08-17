Silivri Kumluk Plajı, Kalabalıkla Dolduruldu

Gündem

SİLİVRİ KUMLUK PLAJI’NA İLGİ ARTTI

İstanbul’un Silivri ilçesinde hafta sonu güneşli havanın etkisiyle vatandaşlar, Silivri Kumluk Plajı’na akın etti. Silivri Kaymakamlığı, 15-17 Ağustos tarihleri arasında yoğun rüzgâr ve yüksek dalgalar sebebiyle denize girmeyi yasakladı ancak bu yasak, birçok kişi tarafından hiçe sayıldı.

İKAZLAR SÜREKLİ DEVAM ETTİ

Silivri Belediyesi’nin zabıta ekipleri, İlçe Jandarma ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denize girenleri sık sık uyararak tehlikeye karşı dikkatli olmaları gerektiğini iletti.

VATANDAŞLAR YASAKLARI GÖRMEZDEN GELDİ

Turgut Gürbüz (Küçükçekmece): “Bence burası gayet iyi, akıntı fazla yok. Belli noktalar dışında güvenlik ipini geçmediğimiz sürece bir sorun yok.” Mehmet Karataş (Eyüp Sultan): “Sabah erken kalktık ve denize girelim dedik. Cankurtaran ve zabıta ekipleri denize girmememiz konusunda uyardı. Yasak olduğu için anons bekliyorum, anons yaptıkça denize gireceğim. Eyüp Sultan’dan buraya 1,5 saatte geldim, her şeyimi kurdum, denize gireceğim.”

UYARIYA RAĞMEN DENİZE GİRİLDİ

Plajda bulunan “Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır” yazılı uyarı tabelası, ziyaretçilerin dikkatini çekmesine rağmen, yine de birçok kişi denize girmeyi tercih etti.

