Silivri Plajı, Yasaklı Olmasına Rağmen Dolduruldu

DENİZ YASAĞINA RAĞMEN KUMLUK PLAJI YOĞUNDU

İstanbul’un Silivri ilçesinde, hafta sonu güneşli havanın etkisiyle, çok sayıda kişi Silivri Kumluk Plajı’na akın etti. Silivri Kaymakamlığı, yoğun rüzgâr ve yüksek dalgalar nedeniyle 15-17 Ağustos tarihlerinde denize girmeyi yasaklamasına rağmen, pek çok ziyaretçi bu yasağı dikkate almayarak suya girdi.

SÜREKLİ UYARILAR YAPILDI

Silivri Belediyesi’nin zabıta ekipleri, İlçe Jandarma ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ekipleri, denize giren vatandaşları sürekli uyararak, tehlikenin farkında olmalarını sağladı.

GÖRÜŞLER DİKKAT ÇEKTİ

Turgut Gürbüz (Küçükçekmece) görüşlerini dile getirerek, “Bence gayet iyi burası, akıntı fazla yok. Belli noktalarda güvenlik ipini geçmediğimiz sürece bir sorun yok” dedi. Mehmet Karataş (Eyüp Sultan) ise, “Sabah erken kalktık denize girelim dedik. Cankurtaran ve zabıta ekipleri denize girmememiz konusunda uyardılar. Yasak olduğu için anons bekliyorum, anons yaptıkça denize gireceğim. Eyüp Sultan’dan buraya 1,5 saatte geldim, her şeyimi kurdum, denize gireceğim” şeklinde konuştu.

UYARI TABELALARINA RAĞMEN

Plajda bulunan “Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır” uyarı tabelası, ziyaretçilerin dikkatini çekti ancak buna rağmen bazı kişiler yüzmeye devam etti.