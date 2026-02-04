Simit ve Ekmek Fiyatlarına Yeni Düzenleme Getirildi

Ramazan ayının yaklaşmasıyla, pide fiyatları gündemdeki yerini almış durumda. Bu bağlamda sektör için önemli bir karar daha verilmiş bulunuyor. Yeni yönetmelik değişikliğiyle birlikte, üreticiler ve esnaf odaları artık simit ve ekmek fiyatlarını keyfi olarak artırma yetkisine sahip olmayacak.

BAKANLIĞA SORMADAN ZAM YAPILAMAYACAK

Yeni düzenleme gereğince, simit ve ekmek fiyatlarına ilişkin zam kararları Ticaret Bakanlığı’nın onayına tabi olacak. Zam talebinde bulunmadan önce belirlenen fiyatlar, Bakanlık ile istişare edilecek. Eğer Bakanlık olumsuz bir görüş bildirirse, durum uzlaşma komisyonuna taşınacak. Ayrıca, uygulanacak zam oranı enflasyon oranının üzerinde olamayacak.

YÖNETİM KURULU TARİFE TALEBİ İÇİN BAKANLIK GÖRÜŞÜ

Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeler ise şu şekilde: “Odalar, 1 inci maddede belirtilen mal ve hizmetlere ait tarifeleri kendi üyeleri doğrultusunda belirleyebilir. Birden fazla odaya bağlı bulunan üyelere ait tarifeler, ilgili oda tarafından, üretilen malın ticari niteliği göz önünde bulundurularak düzenlenir. Tarifeler, yönetim kurulunun önerisi ve meclisin onayı ile belirlenir. Tarifelerin tespiti için ilgili meslek komitesinin görüşü alınması zorunludur. Meslek komitesi, en geç on beş gün içinde görüşünü bildirmekle yükümlüdür. Yönetim kurulu, yapılan başvuruları en geç bir ay içerisinde değerlendirerek meclisin onayına sunar. Meclis, bu teklifi en geç bir ay içinde görüşerek kabul eder veya reddeder. Reddedilen tarifelerde, yönetim kurulu meclisin ret gerekçelerini göz önünde bulundurarak yeni tarifeleri bir sonraki meclis toplantısında sunar. Bu toplantıda tarifeler karara bağlanacaktır.”

OLUMSUZ GÖRÜŞ OLURSA UZLAŞMA KOMİSYONUNA GİDECEK

Bakanlığın olumlu görüş vermesi durumunda, tarifeler ilk toplantıda meclisin onayına alınacak. Olumsuz bir görüş gelirse, tarife talebi uzlaşma komisyonuna yönlendirilecek. Uzlaşma komisyonu, tarife talepleri üzerinde gerekli değerlendirmeleri yaparak, ilin en büyük mülki idare amirliğinin kararlarını dikkate alarak belirleyecek.

ENFLASYON HEDEFLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK

Uzlaşma komisyonu, değerlendirme esnasında tarife düzenlenecek yerin sosyo-ekonomik yapısını, mevcut maliyetleri ve ortalama kâr marjlarını dikkate alacak. Tarifeler, uzlaşma komisyonu kararının ilgili taraflara tebliğ edilmesiyle veya uzlaşma komisyonuna yapılan başvurunun tamamlanmasıyla yürürlüğe girecek. Odalar, tarifeleri serbest bırakma veya tarifeleri vermekten kaçınma yetkisine sahip olmayacak ve fiyatlar, azami sınırları belirtecek şekilde düzenlenecek.