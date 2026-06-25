Şimşek COP30 ve Enflasyonu Değerlendirdi

Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı konuşma yapıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da iklim finansmanına yönelik yeni girişimi tanıttı ve ülkelerin iklim planlarını yatırıma dönüştürmeyi amaçladıklarını belirtti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’da iklim finansmanına yönelik yeni bir girişim olan İklim Uygulama Köprüsü’nü tanıttı. Hedef, ülkelerin iklim planlarını yatırıma dönüştürmek. Şimşek, küresel iklim gündeminin değiştiğini ve uygulamanın öncelik haline geldiğini söyledi.

İKLİM FİNANSMAN AÇIĞI YILLIK 6 TRİLYON DOLARI AŞIYOR

İklim şokları giderek şiddetleniyor. Buna karşı dayanıklılık yatırımları ekonomik zorunluluk oldu. Şimşek, geçen yıl Türkiye’deki zirai don ve kuraklığın enflasyonu etkilediğini belirtti. Dünyada iklim hedefleri için yıllık 6,3-6,7 trilyon dolar gerekli. Ancak mevcut finansman sadece 2 trilyon dolar seviyesinde. Gelişmekte olan ülkeler için açık daha da büyük.

İKLİM UYGULAMA KÖPRÜSÜ FİNANSMAN BOŞLUĞUNU KAPATACAK

Şimşek, sorunun sermaye yetersizliği değil, projelerin yatırıma dönüşememesi olduğunu açıkladı. İklim Uygulama Köprüsü bu boşluğu doldurmayı hedefliyor. Girişim, ülkelerin iklim planlarını yatırım yapılabilir projelere çevirecek. Bankalar ve yatırımcılar için finanse edilebilir proje havuzları oluşturulacak.

TÜRKİYE KÜRESEL İŞBİRLİĞİ İÇİN HAZIR

Şimşek, iklim direnci için geniş bir işbirliği gerektiğini vurguladı. Çok taraflı kalkınma bankaları tek başına açığı kapatamaz. İhracat kredi kuruluşları ve yerel finans kuruluşları daha aktif olmalı. Bu politikalar ekonomi politikalarının merkezine yerleşmeli.

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