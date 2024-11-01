Şimşek: ‘Yüzde 88 İflas Durumda’

HAKSIZ KAZANÇLA MÜCADELEDE YENİ TEKNOLOJİLER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sahte belge düzenleyerek haksız kazanç sağlayanlara karşı yürütülen mücadele hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, “Özellikle sahte belge düzenleyerek haksız kazanç sağlayanlarla mücadelemizi yapay zeka teknolojilerini de etkin kullanarak kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

VERGİ BORCU OLAN MÜKELLEFLERİN DURUMU

Bakan Şimşek, 5 milyon TL’nin üzerinde vergi borcu bulunan mükelleflerle ilgili bilgi verdi. “Devlete 5 milyon TL’nin üzerinde vergi borcu olanları açıklıyoruz. Bu alacakların tahsili için gerekli tüm takipleri yapıyor, borcunu ödeme niyetinde olup zor durumdaki mükelleflerimize taksitlendirme yoluyla yardımcı oluyoruz” dedi. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı takiplerde, listeye giren 36 bin 806 mükellefin yüzde 88’inin iflas ettiği veya mal varlığı bulunmadığı belirlendi.

BORÇLARIN ZAMAN AŞIMI SORUNU

Şimşek, çok uzun yıllara dayanan bu borçların zaman aşımına kadar devletin kayıtlarında yer almaya devam edeceğini belirtti. Bakan, haksız kazanç elde edenlere karşı duruşlarını sıkı tutacaklarını ve yapay zeka teknolojilerinden faydalanacaklarını vurguladı.