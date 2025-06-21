Sınavda Aksesuar Çıkaramayan Aday Üzüldü

SINAVIN BAŞLANGICI VE YARDIMCI POLİSİN DAVRANIŞI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılın en önemli sınavlarından biri olan YKS’nin ilk oturumu, saat 10.15’te başladı. Öğrencilerin sınav salonlarına girişine saat 10.00’dan itibaren izin verilmedi. Kent genelinde binlerce öğrenci sınava girmek üzere Akdeniz Üniversitesi’nde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. Üniversite içinde ve çevresinde trafik sıkışıklığı nedeniyle bazı öğrenciler sınava yetişmekte zorlandı. Kıraç Ercan isimli öğrenci, sınav için üniversite kapısına geldiğinde trafik yüzünden fakültesine ulaşmakta zorlandı. Motosikletli bir trafik polisi, Ercan’a yardımcı olarak onu motosikletine alıp gideceği fakülteye kadar götürdü. Fakülte önünde motosikletten inen Ercan, polis memuruna “Sen olmasan yetişemezdim” diyerek teşekkür etti. Polis de Ercan’a başarılar dileyerek görevine döndü.

AİLELERİN HEYECANI VE SİNİRLERİ

Sınavın gerçekleştirileceği fakültelerin önünde büyük bir heyecan atmosferi vardı. Çocuklarını sınava getiren aileler, fakülte önlerinde oturarak beklerken sınav adayları kontrollerden geçerek sınav salonlarına alındı. Bu süreçte görevliler, sınavın yaklaşmasıyla birlikte kalan zamanı yüksek sesle adaylara duyurmaya çalıştı. Sınav salonuna girmek için gelen bazı adaylar kapının kapanma saatine yalnızca 2 dakika kala gelince panik yaşadı. Kimisi eşyalarını emanete bırakmak isterken, aileleri zaman kaybetmemeleri için eşyalarını alarak emanete bıraktı.

AKSESUARLARLA YAŞANAN SORUNLAR

Sınava 10 dakika kala kapıya gelen bir aday, kulağındaki piercing ve küpe gibi aksesuarlar nedeniyle içeri alınmadı. Aday, dışarıda eşyalarını çıkartmaya çalışırken kapıda bekleyen aileler ona yardımcı olmaya çalıştı. ‘Son 1 dakika’ uyarısıyla birlikte aday, aksesuarlarını çıkartmak için çaba gösterdi. Ancak resmi görevliler, adayı ve ona yardımcı olmaya çalışan kadını içeri almadı. Aday, kapı önünde içeriye giremeyince ağlayarak uzaklaştı. Adayı desteklemeye çalışanlar, “1 sene emek veriyor çocuklar. Bu kadar yapmayın yazık ya” diyerek, kapının kapanmasına tepki gösterdi. Kapının kapanmasının ardından bir başka aday da içeri alınmadı. Kapı arkasındaki polise, girmek istediğini belirten aday olumsuz yanıt alınca kapı önünden uzaklaştı.

DİLLERDEN DUALAR, EMANETLERDEN ÜZÜNTÜLER

Adaya yardımcı olmaya çalışan Merve Mavi, “Çok heyecanlıyız, duyguluyuz umarım emeklerimiz boşa çıkmaz. İnşallah hayırlısıyla Rabbim güzel bir şekilde puanlamasını nasip eyler bize. Aslında sınav belgesinde de yazıyordu demek ki stres yapmış. Ama içeride de yardımcı olabilirlerdi. Valla çok üzüldük, hepimiz çok üzüldük. Yazık oldu, bütün emekleri boşa gitti” dedi. Çocuğunu kapı önünde bekleyen Adalet Kurt ise, “Abisi ablası buradan mezun oldu, biz onun da başka şehre gitmesini istemiyoruz. Burada sınava girmesi için bizim için çok büyük mutluluk oldu. Bütün çocuklara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Kapıda bekleyen Orhan Kurt da sınava giren tüm adaylara başarılar diledi.