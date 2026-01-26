Sındırgı’da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Saat 03.47’de Sındırgı merkezli deprem meydana geldi.

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ 4.4

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın birimi tarafından yapılan açıklamalara göre, 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği ve depremin 14.78 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Çevre illerde de hissedilen bu sarsıntının ardından, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı aktarılıyor.

ÖNCEKİ DEPREMLER

Sındırgı, önceki gün 5.1 büyüklüğündeki deprem ile yine bir sarsıntı yaşamıştı. Bu hafta içerisinde ise bölgede 4.5, 4.4 ve 4.1 büyüklüğündeki depremler kaydedilmişti. 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerindeki 6.1 büyüklüğündeki depremler sonucunda 700’den fazla bina hasar almış, ilçe “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” olarak ilan edilmişti. Özellikle 10 Ağustos’tan bu yana bölgede 17 binden fazla artçı sarsıntının yaşandığı bildiriliyor.