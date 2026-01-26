Sındırgı’da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

sindirgi-da-4-4-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi

Saat 03.47’de Sındırgı merkezli deprem meydana geldi.

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ 4.4

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın birimi tarafından yapılan açıklamalara göre, 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği ve depremin 14.78 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Çevre illerde de hissedilen bu sarsıntının ardından, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı aktarılıyor.

ÖNCEKİ DEPREMLER

Sındırgı, önceki gün 5.1 büyüklüğündeki deprem ile yine bir sarsıntı yaşamıştı. Bu hafta içerisinde ise bölgede 4.5, 4.4 ve 4.1 büyüklüğündeki depremler kaydedilmişti. 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerindeki 6.1 büyüklüğündeki depremler sonucunda 700’den fazla bina hasar almış, ilçe “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” olarak ilan edilmişti. Özellikle 10 Ağustos’tan bu yana bölgede 17 binden fazla artçı sarsıntının yaşandığı bildiriliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Time Dergisinden İran Protestolarında 30 Bin Ölü İddiası

İran'daki aşırı enflasyona karşı düzenlenen sokak gösterilerinde 30 bin ölüm olduğu iddiaları gündeme geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, bu konuda açıklama yaptı.
Gündem

DEM Parti Üyelerinden Saç Örme Eylemi Başlatıldı

Suriye'de bir terör örgütü üyesinin saçının kesilmesine tepki olarak başlatılan "saç örme" akımına katılan Kocaeli'deki bir hemşire, paylaştığı videonun ardından gözaltına alındı.
Gündem

Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı: 9 İl Sarı Kodda

Meteoroloji, İstanbul ve çevresinde sağanak yağışlar için sarı alarm verdi. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli yağış ve fırtına riski bulunuyor.
Gündem

Bayram İkramiyesi İçin Yasal Düzenleme Yolda

Asgari ücret ve emekli maaşları artarken, 17.7 milyon emeklinin bayram ikramiyesi için bekleyişi sürüyor. İkramiyenin miktarı ve alacak kişiler merakla bekleniyor.
Gündem

Galatasaray’dan Ali Koç Hakkında Çarpıcı Açıklama

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Okan Buruk'a tehditte bulunduğunu iddia etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.