Sındırgı’da Yeni Deprem Sarsıntısı Kaydedildi

sindirgi-da-yeni-deprem-sarsintisi-kaydedildi

Saat 03.47’de Sındırgı’da 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, Sındırgı’da 4.4 büyüklüğünde bir depremin merkez üssü olduğu kaydedildi. Depremin 14.78 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi fakat ilk tespitlere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.

DEPREMLER YENİDEN GÜNDEMDE

Önceki gün 5.1 büyüklüğünde bir depremle sallanan Sındırgı’da, hafta içinde 4.5, 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerindeki 6.1 büyüklüğündeki iki depremde ise 700’den fazla bina hasar görmüştü. Bu nedenle ilçe, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” olarak ilan edilmişti.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

10 Ağustos’tan bu yana bölgede 17 binden fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

