Sındırgı’daki Deprem Üzerine Değerlendirme Yapıldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bugün saat 00:24’te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul da dahil olmak üzere birçok şehirde hissedildi. Bu konuyla ilgili olarak görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Sındırgı fayının en güneydoğu ucunda deprem oldu. Yazın da o noktalarda deprem olmuştu. O fay yeni bir faya atlamadığı için bir sorun görmüyorum” şeklinde değerlendirdi.

AFAD verilerine göre, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Prof. Dr. Üşümezsoy, CNN Türk’e yaptığı açıklamada depremin önemine dair şu değerlendirmeyi yaptı: “Sındırgı fayının en güneydoğu ucunda deprem oldu. Yazın da o noktalarda deprem olmuştu. O fay yeni bir faya atlamadığı için bir sorun görmüyorum.”

Üşümezsoy, bu tür depremlerin büyük bir depremin tetikleyicisi olmayacağını ifade ederek, “Rutin devam eden bir olay. Bu depremler bu tarzda olduğu zaman büyük depremi tetiklemez. 6.5 gibi bir deprem yapmaz.” dedi.

