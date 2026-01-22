Sındırgı’daki Depremler İçin Üşümezsoy’dan Açıklama

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede, en büyüğü 4,4 ve 4,1 olan çok sayıda artçı sarsıntı gözlemlendi. Bu artçı depremlerin devam etmesi, “yeni ve büyük bir deprem riski var mı?” endişesini yeniden gündeme getirdi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY: YENİ KIRILMA HANGİSİ?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolu analizinde, Sındırgı’daki son olayların daha önce faaliyete geçmiş fay segmentlerinin artçıları olduğunu açıkladı. Üşümezsoy, bölgede daha önce yaşanan 6,2 ve 6,1 büyüklüğündeki depremlerle fazla stresin boşaldığını dile getirdi.

SINDIRGI İÇİN YENİ DEPREM RİSKİ YOK

Üşümezsoy, son yaşanan 4 büyüklüğündeki depremlerin Sındırgı fayının güneydoğu ucuna yerleşmiş ve daha önce kırılmış fay düzlemi üzerinde geliştiğini ifade etti. Bunun üzerine, “Bu sarsıntılar yeni bir fay kırılması ya da daha büyük bir depremin habercisi değildir. Gerçekleşen bu depremler, mevcut kırılmış fayın artçı sarsıntılarıdır.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

SİMAV VE DEMİRCİ FAYLARINDAKİ AYRIM

Uzman, Demirci ve Simav çevresindeki fay hatlarına da işaret etti. Demirci kuzeyindeki geçmişte yaşanan 6,5 büyüklüğündeki depremin, buradaki stresin büyük bir kısmını boşalttığını, ancak Simav Dağı’ndaki fay hattında stresin hala tükendiğini belirtti. Buna rağmen, mevcut Sındırgı depremlerinin bu fay hatlarına sıçrama riski taşımadığını vurguladı.

DEPREM FIRTINASI VAR, BÜYÜK DEPREM BEKLENMİYOR

Üşümezsoy, bölgede görülen durumun, hidrotermal aktiviteyle bağlantılı olan küçük ve orta ölçekli sarsıntılarla sınırlı olduğunu, halk arasında “deprem fırtınası” olarak bilinen olayı tanımladı. “Bu tarz sarsıntılar, büyük ve yıkıcı depremlere dönüşmez.” diyen Üşümezsoy, Sındırgı ve çevresi için kısa vadede büyük bir deprem beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

FAY DOĞRULTUSU VE JELOJİK YAPISI

Üşümezsoy, bu depremlerin kuzeybatı-güneydoğu doğrultusundaki normal faylarda meydana geldiğini ve bu yapıların Sındırgı Ovası ile çevresindeki çöküntü alanlarının meydana gelmesinde etkili olduğunu belirtti. Mevcut artçı sarsıntıların da aynı jeolojik sistem içerisinde geliştiğini kaydetti.