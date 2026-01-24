Sındırgı Depremi Sonrası Sözbilir’den Önemli Uyarılar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğündeki deprem, 11,04 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi’nin geniş bir kısmında hissedildi.

ARTÇI DEPREM SAYISI 25 BİNİ AŞTI

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihindeki ana şoklarla birlikte bölgedeki artçı depremlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirtti.

EMENDERE FAY ZONU HARİTALANDI

Sözbilir, AFAD istasyonları ile Sındırgı’daki sismik hareketliliğin an be an izlendiğini, Emendere Fay Zonu adı altında yaklaşık 40 kilometre uzunluğu olan çok segmentli aktif bir fayın haritalandığını ifade etti. İlk depremde fayın batı segmentinin kırıldığı, artçıların güneydoğuya doğru kaydığı tespit edildi.

STRES ÜÇÜNCÜ SEGMENTE YOĞUNLAŞTI

Sözbilir, “27 Ekim’de 6,1 büyüklüğünde ikinci ana şok yaşandı. Bu ana şoktan sonra artçı aktivite sürdü ve stres birikiminin güneydoğudaki üçüncü segmente doğru yoğunlaştığını belirledik.” dedi. Saat 00.24’teki 5,1’lik depremin, daha önce belirlenen fay zonunun en doğudaki segmentinde meydana geldiğine dikkat çekti.

DEPREM FIRTINASI SÜREBİLİR

Son 5 ayda bölgede bir deprem fırtınası, dizi ve sürü şeklinde aktivite gözlemlendiğini hatırlatan Sözbilir, “Benzer büyüklükte bir deprem bekliyorduk ancak 5,1 meydana geldi. Bu aşamadan sonra artçıların devam etmesi öngörülüyor.” şeklinde uyarıda bulundu. Sındırgı halkına resmi açıklamalar doğrultusunda hareket etmeleri ve hasar gören binalara girmemeleri konusunda çağrıda bulunuldu.