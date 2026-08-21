Singo, Galatasaray’da Kalma Kararını Yönetime Bildirdi

Galatasaray, Wilfried Singo’nun geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı formayla savunmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki futbolcu, kendisine yönelen transfer ilgisine rağmen takımdan ayrılma planı kurmuyor. Genç oyuncunun bu kararını hem kulüp yönetimine hem de teknik heyete ilettiği öğrenildi.

NEWCASTLE UNITED TRANSFER LİSTESİNDE YER ALDI

İngiliz ekibi Newcastle United başta olmak üzere birçok kulüp, Singo’yu kadrosuna katmak için devreye girdi. Fildişi Sahilli savunmacı, bu yoğun ilgiye rağmen gelecek sezon da Galatasaray formasını giymek istiyor. Oyuncunun kariyerine sarı-kırmızılı ekipte devam etme konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

40 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Singo için Galatasaray’a 40 milyon euro seviyesinde bir teklif iletildi. Bu gelişmeye rağmen oyuncu, kulüpten ayrılma talebinde bulunmadı. Yönetim de futbolcunun takımda kalma isteğini dikkate alarak süreci değerlendiriyor.

ÇIKIŞ MADDESİ 55 MİLYON EURO OLARAK BELİRLENDİ

Galatasaray, Wilfried Singo’yu Monaco’dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Fildişili oyuncunun sözleşmesinde 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Singo, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 29 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.