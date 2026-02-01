Sınır Hattındaki Provokasyon Sonrası Bayrak Direği Yerleştirildi

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği eski gümrük sahası, Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırlarına dahil edildi. 20 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, YPG yandaşları, kullanımda olmayan bu gümrük alanındaki Türk bayrağına saldırıda bulundu. Olayın ardından, saldırının gerçekleştiği gümrük sahası, bölgedeki en yakın Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birliği olan Nusaybin’deki karakola dahil edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Sınır hattının Suriye tarafında yer alan ve Kamışlı kentine en yakın konumda bulunan alanda, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından, 30 metre uzunluğunda bir bayrak direği yerleştirildi ve büyük Türk bayrağı göndere çekildi. YPG yandaşlarının gerçekleştirdiği provokatif eylem sonrasında bu önlemler alındı.

PROVOKASYONA SERT TEPKİ

Söz konusu saldırı, Mardin Nusaybin-Kamışlı sınır hattındaki kapalı sınır kapısındaki Türk bayrağına karşı gerçekleştirilen bir provokasyon olarak büyük bir tepki aldı. Hükümet yetkilileri, yapılan saldırıyı kınayarak, provokatörlerin sert bir şekilde karşılık göreceğini belirtti. Sınır kapısındaki bayrağa yönelik YPG yandaşlarının saldırısının hemen ardından, Türk askerleri güvenlik tedbirleri alarak göstericilere uyarılarda bulundu. Olayın ardından bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

