Sinner, Diz Sakatlığıyla US Open’dan Çekildi

Dünya sıralamasında bir numarada yer alan Jannik Sinner, sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bu yılki ABD Açık Tenis Turnuvası’ndan çekilmek zorunda kaldı. 25 yaşındaki İtalyan tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımı ve sağlık ekibiyle çalışmalarını sürdürmesine rağmen bu zor kararı aldıklarını belirtti. Sinner, New York’un kalbinde özel bir yere sahip olduğunu ve hayranlarının önünde oynamayı çok istediğini ancak sağ dizinin iyileşmesi için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

SİNNER: NEW YORK KALBİMDE ÖZEL BİR YERE SAHİP

Sinner, Monte Carlo’da son günlerde kortlara döndüklerini ancak sağ dizindeki sorunun tamamen iyileşmediğini fark ettiklerini dile getirdi. “Son birkaç gündür Monte Carlo’da kortlara geri döndük ve sağ dizimdeki sorundan kurtulmak için hâlâ daha fazla zamana ihtiyacım olduğunu anladık. Açıkçası çok üzgün ve hayal kırıklığı içindeyim çünkü New York kalbimde özel bir yere sahip. Oraya geri dönmeyi ve harika taraftarların önünde o muhteşem atmosferde oynamayı sabırsızlıkla bekliyordum” ifadelerini kullandı.

İtalyan yıldız, en son geçen ay Wimbledon’da kariyerinin beşinci grand slam tekler şampiyonluğunu kazandıktan sonra kortlara çıktı. Sinner, Wimbledon’ın ardından Montreal ve Cincinnati’de düzenlenen Masters 1000 turnuvalarını da kaçırmıştı. Sakatlığın tam olarak ne zaman meydana geldiği bilinmezken bu durum, 2019’da grand slam kariyerine başlayan Sinner’ın bir grand slam turnuvasını ilk kez kaçırması anlamına geliyor. Sinner, ABD Açık’ta 2024’te şampiyonluğa ulaşmış, geçen yıl ise finalde Alcaraz’a kaybettikten sonra ikincilikte kalmıştı.

ALCARAZ UNVANINI KORUMAK İÇİN KORTLARA DÖNÜYOR

Tenis severler Sinner’ı Arthur Ashe Stadyumu’nda izleyemeyecek olsa da bir başka süperstar sahneye geri dönüyor. Bileğindeki sakatlık nedeniyle Fransa Açık ve Wimbledon’ı kaçıran 23 yaşındaki Carlos Alcaraz, unvanını korumak için ABD Açık’ta yer alacak. İspanyol tenisçi, perşembe günü sosyal medya hesabından ABD Açık logosunun önünde çekilmiş bir fotoğrafıyla “Başlıyoruz” notunu paylaştı.

Alcaraz için bu turnuva özel bir öneme sahip. İspanyol raket, 2022’de New York’ta 19 yaşındayken ilk grand slam şampiyonluğunu kazanmış ve ATP sıralamasında zirveye yerleşen en genç tenisçi unvanını elde etmişti. ABD Açık ana tablo maçları, 30 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında New York’un Flushing Meadows bölgesinde oynanacak. Tek erkekler ve tek kadınlar kuraları ise 27 Ağustos’ta açıklanacak.