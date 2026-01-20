Sinop’ta Dolandırıcılık Skandalı 200 Bin Lira Zarar Verdirdi

Sinop’ta yaşayan Hasan Güney, internet aracılığıyla satışa çıkardığı arabasıyla ilgili aldığı telefonla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Otomobile talip olduğunu belirten kişiyle fiyat üzerinde anlaşan Güney, şahsın “Detaylı incelemek istiyorum” demesi üzerine istenilen ek fotoğrafları göndermeye karar verdi. Ancak kısa bir süre sonra, bir arkadaşının kendisine yaptığı uyarıyla hayatının şokunu yaşadı.

200 BİN LİRA UCUZA İLANA KOYDULAR

Güney’in gönderdiği fotoğraflarla dolandırıcı, aracı piyasa değerinin tam 200 bin lira altında satışa çıkardı. Durumu fark eden Güney, “Girdim baktım, gerçekten benim araba. Tanımadığım bir isim benim aracımı benden ucuza satıyor. Hemen şikayetçi oldum” şeklinde konuştu. Dolandırıcıların bu yöntemle kapora alarak insanları mağdur ettiği tahmin ediliyor.

DEVLET BU ÜÇ KAĞITÇILIĞIN ÖNÜNE GEÇMELİ

Hasan Güney, yaşadığı üzüntüyü ve endişeyi dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu. “Ağır cezalar olması gerekiyor” diyen Güney, “Dün geceden beri düşünüyorum; acaba kaç kişiyi çarptılar? Umut ediyorum ki kimse kanmamıştır. Benim üzerimden böyle bir mağduriyet sağlanmasını asla istemem. İlk duyduğum andan itibaren çevreme duyurdum, ilanları şikayet ettim” ifadelerini kullandı.