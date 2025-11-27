Sinop’ta Uyuşturucu Operasyonunda Yedi Kişi Tutuklandı

Valilikten elde edilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde sevk ederek ticaretini gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Bu doğrultuda, gerçekleştirilen teknik ve fiziksel gözlemlerin ardından, söz konusu kişilere ait bazı mekanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

OPERASYONDA YAKALAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 936 gram uyuşturucu madde, 18 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ile ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Elde edilen bulgular neticesinde gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

MAHKEME KARARLARI AÇIKLANDI

Sevk edilen şüphelilerden 7’si, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.