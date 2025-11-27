Sinop’ta Uyuşturucu Operasyonunda Yedi Kişi Tutuklandı

sinop-ta-uyusturucu-operasyonunda-yedi-kisi-tutuklandi

Valilikten elde edilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde sevk ederek ticaretini gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Bu doğrultuda, gerçekleştirilen teknik ve fiziksel gözlemlerin ardından, söz konusu kişilere ait bazı mekanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

OPERASYONDA YAKALAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 936 gram uyuşturucu madde, 18 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ile ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Elde edilen bulgular neticesinde gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

MAHKEME KARARLARI AÇIKLANDI

Sevk edilen şüphelilerden 7’si, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Muğla Seydikemer İlçesinde Okulda Zehirlenme Vakası

Seydikemer'deki Şehit Gürcan Akan İlkokulu'nda 9 öğrenci, bulantı ve karın ağrısı yaşadı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumları iyi.
Gündem

Memur ve Emekli Zamları İçin Kritik Enflasyon Verileri Geliyor

Memur ve emeklilerin 2025 yılındaki zam oranları, kasım ve aralık enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Ekonomistlerin tahminleri, yıllık enflasyondaki düşüşü öngörüyor.
Gündem

Endonezya’da Muson Yağmurları Sonrası Felaketler Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a ulaştı; yaklaşık 100 kişi ise kayıp durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Gündem

Louvre Müzesinde Ziyaretçi Giriş Ücretlerine Yüzde 45 Zam

Louvre Müzesi, Avrupa dışındaki ziyaretçiler için giriş ücretlerini yüzde 45 artırarak 32 euro olarak belirledi.
Gündem

Bozcaada’da Otelde Yangın: Acı Sonuçlar Ortaya Çıktı

Bozcaada'daki bir otelde meydana gelen yangın kontrol altına alındı, ancak olayda bir köpeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.