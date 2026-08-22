Sinop’a 649 Personel Alınacak

Eğitim
Bir sınıfta temizlik yapan iki kadın çalışan
Sinop'ta başlatılan istihdam programı, okulların fiziki imkanlarını güçlendirmeyi ve kamu hizmetlerine destek sağlamayı hedefliyor.
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Sinop’ta okulların fiziki imkânlarını güçlendirmek ve kamu hizmetlerine destek sağlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 649 kişilik dev bir istihdam programı başlatılıyor. Program kapsamında 549 kişi temizlik, bakım ve onarım alanlarında görev alacak. Ayrıca 100 kişi okulların güvenlik ve düzen işlerinde çalışacak. Güvenlik personeli okul bahçeleri ve giriş-çıkış alanlarında gözetim sağlayacak. Bu düzenleme öğretmenlerin bahçe nöbeti yükünü de önemli ölçüde azaltacak.

Başvurular İki Kanal Üzerinden Alınacak

Adaylar başvurularını 25 Ağustos ile 29 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden ve ALO 170 iletişim hattından kabul edilecek. Başvuru süreci resmi olarak bu iki kanal üzerinden işleyecek.

Kura Çekilişi ve Görev Süresi Netleşti

Hak sahiplerini belirleyecek kura çekilişi 2 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İşe hak kazanan personel 14 Eylül 2026 tarihinde göreve başlayacak. Görev süresi 13 Mart 2027 tarihine kadar devam edecek. Personel belirtilen tarihler arasında hizmet verecek.

Programa Katılım İçin Aranan Şartlar

Programa katılmak isteyen adaylarda çeşitli kriterler aranıyor. Adayların İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin 18 yaşını tamamlamış olması şart koşuluyor. Başvuru, başlangıç ve program süresince SGK bildiriminin yapılmamış olması gerekiyor. Adayların vergi mükellefi veya emekli olmaması isteniyor. Açık öğretim hariç öğrenci olmamak da başvuru koşulları arasında yer alıyor. Hane halkı toplam gelirinin net asgari ücretin 1.5 katını aşmaması gerekiyor.

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