Sinoplu Vatandaşın Aracını Dolandırıcılara Ucuza Satıldı

Sinop’ta yaşayan Hasan Güney, internet üzerinden satmaya çalıştığı otomobili için aldığı bir telefonla şok oldu. Kendisiyle iletişime geçen ve araca ilgi gösteren kişiyle fiyat konusunda anlaşıp, “Detaylı incelemek istiyorum” şeklinde talepte bulunarak ek fotoğraflarını alan Güney, kısa bir süre içerisinde bir arkadaşının uyarısıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

DOLANDIRICILIK UYGULAMASI

Güney’den aldığı fotoğraflarla sahte bir ilan oluşturan dolandırıcı, otomobili piyasa değerinin tam 200 bin lira altında satmak üzere yayınladı. Durumu fark eden Güney, “Girdim baktım, gerçekten benim araba. Tanımadığım bir isim benim aracımı benden ucuza satıyor. Hemen şikayetçi oldum” şeklinde şikayetini dile getirdi. Dolandırıcıların bu yöntemle kapora toplayarak vatandaşları mağdur etme ihtimali olduğu belirtiliyor.

SORUMLULARA AĞIR CEZA TALEBİ

Yaşadığı endişe ve üzüntüyü dile getiren Hasan Güney, yetkililere çağrıda bulundu. “Ağır cezalar olması gerekiyor” diyen Güney, “Dün geceden beri düşünüyorum; acaba kaç kişiyi çarptılar? Umut ediyorum ki kimse kanmamıştır. Benim üzerimden böyle bir mağduriyet sağlanmasını asla istemem. İlk duyduğum andan itibaren çevreme duyurdum, ilanları şikayet ettim” ifadelerini kullandı.